06 Марта 2024
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Тюменская область — в пятерке лидеров по привлечению негосударственного сектора к оказанию услуг в социальной сфере

Тюменская область — в пятерке лидеров по привлечению негосударственного сектора к оказанию услуг в социальной сфере, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Об этом на заседании регионального Координационного совета по вопросам развития и поддержки СОНКО сообщил директор департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин.

"Существенный вклад в достижение такого статуса региона на российском уровне внесли органы местного самоуправления и ресурсные центры поддержки некоммерческих организаций", - заявил он.

В рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Года семьи в Тюменской области в конкурсе грантов губернатора региона 2024 года увеличено финансирование направления "Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства" — с 9 млн до 16 млн рублей. Проекты, направленные на работу с семьей, могут быть поддержаны и в других конкурсных направлениях.

На конкурс грантов губернатора 2024 года предусмотрено 88 млн рублей, в том числе более 39 млн рублей составит софинансирование Фонда президентских грантов. Прием заявок идет до апреля по таким направлениям как: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, поддержка проектов в области науки, образования, просвещения, поддержка проектов в области культуры и искусства, развитие институтов гражданского общества, поддержка молодежных проектов, сохранение исторической памяти, охрана окружающей среды и защита животных, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников.

Теги: негосударственный сектор, оказание услуг, социальная сфера, конкурс грантов


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