06 Марта 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

До конца 2024 года планируется завершить работы по газификации ОЭЗ «Лотос» в Астраханской области

Работы по строительству объектов газоснабжения особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос» в Наримановском районе Астраханской области планируется завершить до конца этого года, сообщил региональный министр промышленности, торговли и энергетики Илья Волынский.

Газоснабжение ОЭЗ «Лотос» позволит закрыть потребности по газу для действующих и потенциальных резидентов, а также оставит мощности на перспективу. Работы ведутся компанией «Газпром газификация» в соответствии с программой развития газоснабжения и газификации Астраханской области.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«В прошлом году началось строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции ОЭЗ „Лотос“ и трех межпоселковых газопроводов. Выполнение работ планируется завершить до конца 2024 года», — сказал Илья Волынский.

Он также заметил, что в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона в этом году планируется завершить строительство сразу 13 межпоселковых газопроводов в семи районах области для газификации 16 населенных пунктов. В прошлом году были введены в эксплуатацию 83,2 километра газопроводов, впервые газ был подан в село Селитренное Харабалинского района. Региональный министр напомнил, что уровень газификации региона планируется повысить к моменту завершения программы газификации с 87,6 % до 95,1 %.

оэз лотос, завод по производству кормов(2023)|Фото: astrobl.ru

ОЭЗ «Лотос» создана в Наримановском районе Астраханской области постановлением правительства РФ для формирования крупномасштабного судостроительного кластера, развития высокотехнологичных отраслей промышленности. Резидентами ОЭЗ являются компании из России, Ирана и других стран.

Теги: газоснабжение, оэз лотос, газификация, газопровод


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