06 Марта 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Рожкову, обвиняемому в попытке поджога военкомата в Березовском, продлили арест

Алексея Рожкова, обвиняемого в попытке поджога военкомата в Березовском, оставят в СИЗО до 26 мая. Меру пресечения фигуранту дела о терроризме продлил Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге.

Как передают "Вечерние ведомости", заседание длилось более часа. На нем судья зачитал материалы дела, включая и те, в которых говорилось о наблюдении Рожкова у психиатра и результатах судебно-медицинской экспертизы. Поставленные диагнозы не стали причиной для того, чтобы признать обвиняемого невменяемым.

Рожкова в суд не доставили - в заседании он принимал участие посредством видеосвязи, на качество которой впоследствии пожаловался. Он также заявил, что о заседании его никто не предупреждал.

Адвокат уральца Камиль Исабеков настаивал на изменении меры пресечения с ареста в СИЗО на домашний арест. На это прокурор отметил, что ранее Рожков уже нарушал меру пресечения, а потому его следует оставить в СИЗО, с чем согласился и суд.

Теги: Рожков, военкомат, Березовский, поджог


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