Директор екатеринбургского Дома Офицеров покидает пост после БДСМ-вечеринки

На фоне скандальной БДСМ-вечеринки, прошедшей в стенах Окружного Дома Офицеров в Екатеринбурге, свой пост покидает директор учреждения Андрей Зуев.

Информацию о том, что он написал заявление об увольнении по собственному, Зуев подтвердил Накануне.RU. Он не стал уточнять, связано ли это с недавним скандалом.

"Это мое решение. Я же заявление написал", - подчеркнул Андрей Зуев.

Пока он не стал говорить о своих дальнейших планах.

"Время покажет", - философски заметил Зуев.

Напомним, БДСМ-вечеринка в екатеринбургском Доме Офицеров вызвала большой общественный резонанс. Сообщалось, что после нее уволился заместитель директора ОДО Георгий Подкорытов. Уральские общественники просили разобраться в ситуации главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Также было подано обращение в Генеральную прокуратуру.