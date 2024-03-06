06 Марта 2024
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Политика За рубежом
Фото: Alastair Grant / WPA Pool / Getty Images

Англиканская церковь "искупит" грех порабощения негров за миллиард фунтов

Англиканская церковь (АЦ) намерена создать фонд в 1 миллиард фунтов для выплаты репараций в качестве "искупления" вины за рабство. Об этом пишет Dailymail.

Церковь попросит сверхбогатые семьи и инвесторов помочь ей собрать эту сумму для устранения "непреходящего вреда от порабощения". Причем в прошлом году АЦ объявила о создании фонда в размере 100 миллионов фунтов стерлингов в знак признания того, что она тоже получала прибыль от работорговли. Но после более точных подсчетов выяснилось, что "цена греха" намного выше.

Критики считают, что это отпугнет и без того немногочисленных прихожан АЦ, которым может показаться, что у АЦ огромные суммы, которыми можно разбрасываться. Так, пастор Ян Пол утверждает, что это вообще "антихристианство", поскольку означает желание смерти АЦ.

"Я не могу поверить, что АЦ фактически приносит извинения за обращение людей в христианство", - сказала член Генерального синода АЦ Пруденс Дейли.

Однако архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, которого иногда ошибочно называют главой АЦ, сказал, что положено только начало реакции на "ужасное зло трансатлантического порабощения движимого имущества", то есть негров-рабов.

План заключается в том, чтобы инвестировать собранные деньги в предприятия, возглавляемые чернокожими, и разные сообщества, пострадавшие от рабства.

Интересно, что АЦ является государственной церковью Британии. Ее возглавляет британский монарх. Это протестантская "национальная" церковь, но имеющая административное единство, восходящее к государственной власти. Аналогов в мире у АЦ нет.

Теги: церковь, рабство, Британия


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