06 Марта 2024
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Армия и ВПК Новосибирская область
Фото: nso.ru

Маскировочные сети и окопные свечи изготовят и отправят бойцам на СВО женщины Новосибирской области

Специальная мастерская по изготовлению маскировочных сетей и окопных свечей для отправки в зону СВО открылась 6 марта на базе женского клуба, который функционирует на площадке центра занятости населения города Новосибирска. Все неравнодушные жители могут присоединиться к проекту.

(2024)|Фото: nso.ru

Как отметила в ходе открытия мастерской начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова, в настоящее время женские клубы на площадках центров занятости населения работают во всех районах региона, кроме Чистоозерного. В этом районе женский клуб откроется в ближайшее время. Основная цель таких клубов – расширение возможностей трудоустройства и профессиональной самореализации женщин. Но кроме вопросов занятости, для участниц женских клубов организуются встречи и мастер-классы с экспертами по вопросам красоты, здоровья, воспитания детей. Инициаторами тем выступают сами женщины.

(2024)|Фото: nso.ru

Так, на площадке женского клуба «Путь к успеху» при центре занятости населения г. Новосибирска начала работать мастерская, где изготавливают маскировочные сети, предназначенные для скрытого размещения бойцов, вооружения, военной техники, также льют окопные свечи для дальнейшей отправки непосредственно в зону специальной военной операции. Все необходимые расходные материалы предоставляет центр занятости населения совместно с фондом «Своих не бросаем».

(2024)|Фото: nso.ru

Мастерская открыта для всех неравнодушных жителей муниципального образования, желающих внести личный вклад в общую победу и своим трудом помочь нашим бойцам. По вопросам участия в работе мастерской можно обратиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 7/2 с 9.00 до 18.00.

(2024)|Фото: nso.ru

Теги: маскировочные сети, окопные свечи, женский клуб, бойцы сво, своих не бросаем


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