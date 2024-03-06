Каждый четвертый россиянин читает иноагентские СМИ - опрос

Более четверти россиян (27%) читают и смотрят контент журналистов и СМИ-иноагентов, а также иностранных медиа. 70% такой контент не потребляют, таковы результаты опроса социологической группы Russian Field, проведенного по заказу Telegram-канала Brief.

"С возрастом уменьшается доля тех, кто читает публикации журналистов и СМИ, признанных иностранными агентами, и зарубежных СМИ: от 40% среди молодежи, до 19% среди респондентов старше 60 лет", - говорится в отчете об исследовании.

Также у респондентов спрашивали, за кого они будут голосовать на предстоящих выборах президента. Оказалось, что меньше всего читателей СМИ-иноагентов среди электората Владимира Путина (19%). Больше половины сторонников Владислава Даванкова и тех, кто собирается испортить бюллетень, читают такие источники.

Доля читающих зарубежные СМИ и СМИ-иноагентов значимо меньше среди сторонников партии "Единая Россия" (15%). Читателей таких источников больше всего среди электората "Яблока" (75%).