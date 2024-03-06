Захарова: Ядерное оружие на севере Европы станет законной целью при столкновении с НАТО

Ядерные объекты США в Северной Европе станут законными целями при сценарии прямого столкновения РФ и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подобные объекты будут представлять собой источник прямой угрозы и, естественно, неизбежно войдут в перечень законных целей, определенных сценарием прямого военного столкновения нашей страны с НАТО", - сказала Захарова на брифинге.

Она также отметила, что безопасность Северной Европы пострадает, а не укрепится при появлении там ядерного оружия США.

В феврале в Госдуме предостерегли НАТО от размещения в Польше ядерного оружия. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик полагает, что этот шаг станет крайней степенью приближения к глобальному конфликту.