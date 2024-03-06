06 Марта 2024
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Политика Новосибирская область
Фото: nso.ru

Губернатор Андрей Травников на форума волонтеров «Тыл-для Победы!»: Добровольческое движение и добровольческий набор по контракту всех нас объединили!

Андрей Травников поблагодарил участников и организаторов Форума за работу, обозначил задачи по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей: "Благодарю организаторов Форума, Общественную палату Новосибирской области, министерство региональной политики, общественные организации, которые участвовали в подготовке, муниципалитеты. Это крайне необходимо для того, чтобы рассказать о добрых и скромных людях, которые не афишируют свою благотворительную деятельность. Очень важно, чтобы все вокруг знали, что активных и патриотично настроенных людей у нас больше, чем инертных и безразличных. Приветствую подобные мероприятия, где мы говорим о наших делах, делах наших соседей-земляков".

(2024)|Фото: nso.ru

Глава Новосибирской области отметил: "Специальная военная операция показала насколько велик вклад региона в общий оборонный потенциал нашей страны. Новосибирская область оказалась очень военным, оборонным регионом, не только своими традициями, но и мощным военным настоящим. Это накладывает обязанность помогать нашим землякам, обязанности по координации этой работы".

Андрей Травников считает, что сильное добровольческое движение, участие в частичной мобилизации, продолжающийся добровольческий набор на службу по контракту всех нас объединили. В прошлом год нам удалось выстроить общую систему координации, когда каждый заниматься своим делом на своём уровне. Правительство региона сконцентрировалось на самых дорогостоящих и технологичных вещах, иногда освоении новых изделий и производств, организации крупных поставок материалов, организации транспортной работы. Муниципальные образования сконцентрировалось на помощи конкретным воинским частям и подразделениям, общественники тоже нашли свою нишу, в зависимости от того, что каждый умеет изготавливать. Общая система у нас сложилась. Нужно искать новые точки приложения наших усилий, вовлекать новых людей, поэтому проведение Форума важно и своевременно».

(2024)|Фото: nso.ru

Итоговое заседание участников Форума провела председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

Региональный форум волонтеров «Тыл - для Победы!» проходит по инициативе общественности в Новосибирской области 5 и 6 марта 2024 года с целью объединения волонтерского движения по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

(2024)|Фото: nso.ru

В рамках мероприятий Форума для представителей волонтерских объединений муниципальных районов и городских округов 5 марта на территории всех муниципальных районов и городских округов прошли мастер-классы по волонтерскому производству. В них приняли участие более 120 волонтерских объединений из 35 муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.

(2024)|Фото: nso.ru

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, в этот же день на пяти площадках г. Бердска состоялась «Региональная Школа Волонтеров», в которой приняли участие делегации муниципальных районов и городских округов, в составе которых территориальные координаторы волонтерской работы и руководители волонтерских групп, более 600 человек.

Теги: андрей травников, волонтеры, добровольческое движение, служба по контракту


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