Киев отказался транспортировать российский газ через Украину

Минэнерго Украины исключает любые коммерческие соглашения, позволяющие продолжать транспортировку российского природного газа через территорию республики в Европу по истечении срока соглашений в конце 2024 года. Об этом в интервью Bloomberg заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Накануне глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Дмитрий Липпа сказал, что украинская сторона готова и дальше обеспечивать прокачку газа из России, если об этом попросят европейские партнеры. Но только до 2027 года, не позже. По его словам, основными потребителями российского газа в Европе остались Словакия и Австрия. Чуть раньше аналогичное заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

На днях еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон после заседания Совета ЕС по энергетике объявил, что ЕС откажется от украинского транзита газа из России с 2027 года и изучает возможность использования украинских хранилищ для хранения газовых запасов.