Песков: Москва не признает решение МУС о выдаче ордеров на арест российских военных

В Кремле заявили, что Москва не признает решения Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордера на арест российских военачальников.

"Мы не участники статута, мы не признаем это", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не первое решение, мы также знаем, что там идут и разные закрытые процессы, которые держатся в секрете", - цитирует его РИА Новости.

5 марта сообщалось, что МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией России генерала-лейтенента Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова в контексте ситуации на Украине.

Ранее в связи с российско-украинским конфликтом МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена в России Марии Львовой-Беловой.