В МЧС Прикамья назвали предварительную причину возгорания в соликамском автобусе

В пресс-службе МЧС России по Пермскому краю прокомментировали Накануне.RU пожар в пассажирском автобусе, который произошел сегодня утром в Соликамске,

Сообщение о возгорании поступило сегодня. в 08.28. Инцидент произошел на ул. Черняховского, недалеко от АЗС.

На место происшествия были направлены силы и средства в количестве девяти человек личного состава и двух единиц техники. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что произошло возгорание во время движения в моторном отсеке пассажирского автобуса.

В МЧС сообщили, что никто не пострадал. В ведомстве назвали предварительную причину возгорания – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.