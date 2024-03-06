Уже половина украинцев выступают за компромисс с Россией

Уже половина жителей Украины выступают за окончание военного конфликта и компромисс с Россией. Об этом говорят данные опроса Socis.

36% согласны на компромисс при посредничестве других стран. Еще 8% - на остановку боевых действий вдоль нынешней линии фронта. В сумме таких 44%. В то же время 33% выступают за продолжение боевых действий до границ 1991 года, а 11% - по состоянию на 23 февраля 2022 года. То есть "ястребов" на Украине тоже 44%.

Ранее опросы показывали, что большинство украинцев выступали за войну до границ 1991 года, как обещал Зеленский. Параллельно наблюдается и другая тенденция - все меньше граждан верят в военную победу над Россией. Если поначалу их было до 80%, то сейчас таких чуть более 40%, что совпадает с долей граждан, желающих воевать. При этом расчеты украинцев - исключительно на западную помощь или прямое вмешательство Запада. Это следует из того, что на вопрос, сможет ли Украина победить самостоятельно, утвердительно ответили лишь 5%, а еще 14% - "скорее да". При этом 79% считают, что Украина потерпит поражение.

Растет и количество людей, готовых к возвращению регионов в Россию. Если в мае 2022 года их было 6%, то в феврале 2024-го - уже 19%.

Опрос Киевского международного института социологии зафиксировал еще большую готовность к компромиссу. Правда, в зависимости от формулировки вопроса ответы получаются существенно разные. В опросе Socis людей спрашивали, к какому пути они склоняются лично.