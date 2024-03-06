В Госдуме отреагировали на приостановку Молдавией ДОВСЕ

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что приостановка Молдавией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) направлена против интересов России, но данный шаг ничего не изменит.

"Сам шаг направлен против интересов нашей страны, мы это, безусловно, будем иметь в виду", - сказал РИА Новости Картаполов.

Ранее правительство Молдавии одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Решение молдавского правительства вступит в силу через 150 дней после того, как уведомление получат государства – участники договора. Сначала его передадут на утверждение парламента, потом – президента Молдавии Майи Санду.