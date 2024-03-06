Астраханский общественник Адлан Байсангуров: Патриотизм, семья и религия – общие ценности для российского общества

Адлан Байсангуров - председатель Астраханской региональной общественной организации содействия развитию чеченской культуры «Вайнах» считает, что сегодня помощь бойцам на СВО и особо нуждающимся категориям граждан - это одни из главных приоритетов страны.

По его мнению, необходимо личным примером вовлекать молодежь в гуманитарные проекты и в волонтерство. Такую работу общество «ВАЙНАХ» начало ещё в период пандемии.

«Это важный шаг для построения гражданского общества. Всегда рад видеть отклик от наших активистов, которые помогают в сборе и отправке посылок для бойцов СВО. Гуманитарные инициативы общественников проходят при поддержке нашего губернатора Игоря Юрьевича Бабушкина», - подчеркнул Адлан Байсангуров.

Также он считает, что предстоящие мероприятия, организованные в рамках Года семьи по инициативе президента РФ Владимира Путина, должны быть направлены в том числе на развитие патриотического воспитания молодежи и детей.