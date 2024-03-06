В Новосибирской области досрочно выполнят поручения Президента по устранению цифрового неравенства

06 Марта 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Такер Карлсон восхитился московским метро

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Экономика Новосибирская область
Фото: nso.ru

В Новосибирской области досрочно выполнят поручения Президента по устранению цифрового неравенства

К концу 2024 года благодаря реализации национального проекта «Цифровая экономика РФ», инициированного Президентом РФ, 9 районов Новосибирской области будут обеспечены современными средствами связи на 100%, а все оставшиеся районы не менее чем на 86%. К концу 2026 года планируется обеспечить мобильным интернетом все населённые пункты категории свыше 100 жителей и достичь значения данного показателя 99,2%, досрочно исполнив Указ Президента России, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Коллаж, Владимир Путин, цифровая экономика(2020)|Фото: Накануне.RU

В 2024 году мобильную связь и скоростной интернет получат жители 64 населенных пунктов: 39 базовых станций сотовой связи будут построены по федеральному проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0), в том числе по дополнительной квоте Минцифры России, 25 на средства областного бюджета.

(2024)|Фото: nso.ru

«Новосибирская область входит в число лидеров в стране по доступности скоростного проводного интернета, занимая четвертое место в России. За последние пять лет в рамках региональных и федеральных проектов в нашей области построены волоконно-оптические линии связи до более чем 900 населенных пунктов, устойчивой голосовой сотовой связью и скоростным мобильным интернетом обеспечено почти 100 тысяч жителей, обеспечено подключение к высокоскоростному интернету 100% социально значимых объектов, это школы, ФАПы, администрации сельсоветов, пожарные части, объекты культуры и участковые пункты полиции», – подчеркнул министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

В послании Федеральному Собранию РФ Владимир Путин отметил, что доступ к высокоскоростному интернету надо обеспечить практически по всей территории России. Одним из ключевых показателей «цифровой трансформации» по Указу Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года» является рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети интернет до 97% к 2030 году. Расчётное значение целевого показателя национальной цели в части обеспеченности домохозяйств широкополосным доступом к интернету по Новосибирской области по итогам 2023 года составляет 91,9%. По итогам текущего года планируется достичь показателя 95,2%. К концу 2026 года планируется обеспечить мобильным интернетом все населённые пункты категории свыше 100 жителей и достичь значения данного показателя 99,2%, досрочно исполнив Указ Президента России.

Теги: национальный проект, цифровая экономика, президент,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети