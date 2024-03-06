Названы отрасли с максимальной разницей в зарплате мужчин и женщин

Рынок труда в России подвержен гендерной сегрегации: женщины часто работают в сферах с низкими зарплатами и мало заняты в отраслях с высокими зарплатами. Этот вывод содержится в докладе Счетной палаты, посвященном анализу реализации мер государственной политики, направленных на поддержку женщин.

Больше всего женщин занято в области образования (82,4% из занятых в этой сфере), здравоохранения и социальных услуг (около 80%), гостиничной деятельности (73,5%). Женщины также составляют большинство в сфере культуры, спорта, досуга и развлечений (65,7%) и торговле (61,6%), пишет РБК. Гендерный разрыв проявляется даже внутри традиционно "женских" сфер деятельности. Например, среди педагогов дошкольного образования женщины составляют абсолютное большинство (98,4%), среди школьных учителей женщин – 88,4%. В сфере высшего образования заняты 58,7% женщин и 41,3% мужчин.

Влияет этот показатель и на зарплату. Максимальный гендерный разрыв по средней начисленной зарплате – в культуре, спорте, организации досуга и развлечений: здесь зарплаты женщин на 33,4% меньше, чем у мужчин (по данным Росстата за 2021 г.). Также большая разница в зарплатах женщин и мужчин – в гостиничном бизнесе и общепите (29,8%), информационных технологиях и связи (29,7%), профессиональной научной и технической деятельности (26,9%). Минимальный разрыв – в сфере образования: 1,9%, причем с 2017 г. он сократился почти на 5%.

В начале марта 2024 г. выяснилось, что в России зарплатные предложения в январе-феврале 2023 г. увеличились в среднем на 18,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Наибольший прирост отмечается в сфере красоты и здоровья (на 27%), в отрасли услуг (на 21%). Также повысились финансовые предложения в вакансиях для соискателей без опыта. Как говорят эксперты, компании готовы платить все больше на фоне дефицита кадров, роста инфляции и развития отдельных секторов экономики.