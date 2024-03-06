Украинский блогер Шарий заявил о покушении на него

Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о покушении на него и его жену.

"Только что меня и жену пытались убить, пытались обстрелять автомобиль, автомат с глушителем", - сообщил Шарий в своем блоге.

Он добавил, что "силовики Испании (где сейчас живет Шарий – прим. ред.) получили информацию о подготовке покушения" менее недели назад, им, якобы, были известны лица и фамилии нападавших.

В прошлом году дом, где живет в Испании Шарий, забросали коктейлями Молотова.