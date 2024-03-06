В Екатеринбурге в реанимобиль с ребенком врезалась легковушка

Детская реанимационная бригада Территориального центра медицины катастроф Свердловской области сегодня попала в ДТП в Екатеринбурга. В то время, как реанимобиль вез ребенка из области в Областную детскую клиническую больницу, в него врезалось легковое авто.

В пресс-службе регионального минздрава сообщили, что реанимобиль ТЦМК ехал с включенными маячковыми сигналами, однако другое ТС "скорую" не пропустило. К счастью, маленький пациент при аварии не пострадал - его доставил в больницу другой реанимобиль, который оперативно подъехал к месту происшествия.

Специалистов ТЦМК, которые находились в "скорой" отправили на медосмотр. На данный момент состояние у всех удовлетворительное.