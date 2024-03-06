06 Марта 2024
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Правительство Астраханской области будет сотрудничать с президентской платформой «Россия – страна возможностей» на новом уровне

Соглашение между президентской платформой «Россия – страна возможностей» и правительством Астраханской области направлено на установление эффективного сотрудничества. Подписи под документом поставили губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Соглашение заключено в целях развития социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых граждан, создания и развития механизмов по выявлению и поддержке талантов в различных сферах деятельности, обеспечения распространения лучших практик в области развития талантов.

«Я с удовольствием общаюсь с финалистами и победителями федеральных конкурсов платформы «Россия – страна возможностей». Ребята много рассказывают о своих проектах, талантливых и достойных. Уверен, что знания, полученные в ходе участия в проектах платформы, они смогут применять в своей профессиональной деятельности. Будем помогать молодёжи и дальше реализовать их инициативы. Благодарю и ребят, и организаторов мероприятий президентской платформы «Россия – страна возможностей» за энергию и неравнодушие», - прокомментировал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Подписанный документ предполагает всестороннюю взаимную поддержку по нескольким направлениям в рамках организации и проведения в Астраханской области проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей» и сопровождения их участников. В частности, соглашение позволит не только значительно повысить уже достигнутый уровень взаимодействия, но и предложит новые форматы совместной работы по поддержке талантливой молодежи, проведению совместных конкурсов, проектов и мероприятий.

«Астраханская область является давним и надежным партнером нашей платформы. В наших проектах за пять лет приняло участие более 126 тысяч жителей региона. За это время более 660 человек вышли в финалы конкурсов, а свыше 200 одержали победу и получили возможность поступить в университеты без экзаменов, пройти стажировку или устроиться в крупную компанию, поработать с опытным наставником, увидеть красивейшие уголки России, реализовать собственный социальный проект и не только», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии РАНХиГС Алексей Комиссаров.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Соглашение призвано способствовать повышению уровня вовлеченности граждан Астраханской области в проекты и конкурсы президентской платформы, а также предполагает широкий спектр возможностей взаимодействия между АНО «Россия – страна возможностей» и правительством региона.

В частности, планируется активная работа по созданию и развитию сообщества выпускников проектов платформы «Россия – страна возможностей» в Астраханской области.

Подписанный документ предусматривает возможность формирования со стороны правительства региона предложений об учреждении тематических номинаций в существующих конкурсах или о проведении платформой «Россия – страна возможностей» специализированных проектов.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Кроме того, соглашение направлено на активное развитие сотрудничества Астраханской области и АНО «Россия – страна возможностей» в сфере коммуникаций, которое предполагает самый широкий спектр форматов, начиная от информирования жителей о возможности участия в проектах и конкурсах и заканчивая проведением пресс-мероприятий, круглых столов, спецпроектов в средствах массовой информации, приглашением лидеров общественного мнения к обсуждению результатов совместной работы.

Теги: игорь бабушкин, комиссаров, Россия – страна возможностей, президентская платформа, слциальные лифты


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