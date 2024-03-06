Названа дата возобновления авиарейсов из Екатеринбурга в Пекин

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово возобновляются прямые авиаперелеты в Пекин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, их будет выполнять авиакомпания "Уральские авиалинии". Рейсы в столицу Китая и обратно стартуют с 4 апреля. Вылеты запланированы три раза в неделю на лайнерах Airbus A319 по понедельникам, четвергам и субботам.

В новом весенне-летнем сезоне принимать пассажиров авиакомпании будет новый китайский аэропорт Дасин. Также с середины мая "Уральские авиалинии" планируют возобновить полеты из Екатеринбурга в Харбин. О точной дате начала рейсов в Кольцово пообещали объявить дополнительно.

Напомним, что ранее "Уральским авиалиниям" увеличили количество рейсов из Екатеринбурга на китайский остров Хайнань.