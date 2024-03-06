06 Марта 2024
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Экономика Новосибирская область
Фото: nso.ru

Участки дороги, проходящей сразу через 5 районов Новосибирской области, отремонтируют по нацпроекту БКД в 2024 году

В 2024 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом России, запланирован ремонт на нескольких участках автомобильной дороги опорной сети Новосибирской области «992 км а/д «М-51 - Купино - Карасук» общей протяженностью 7,4 км. Первый участок расположен между рабочим поселком Чистоозерное и селом Журавка, второй – возле села Барабо-Юдино.

ремонт дорог, бкад, трасса, автомагистраль(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Дорога «992 км а/д «М-51 - Купино - Карасук» входит в опорную сеть Новосибирской области, ее роль является одной из важнейших среди транспортной инфраструктуры. По ней перевозят транзитные грузы на Алтай и Казахстан, а также проходит множество различных маршрутов, среди которых есть и школьные», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

(2024)|Фото: nso.ru

Дорога проходит через несколько районов: Татарский, Чистоозерный, Купинский, Баганский и Карасукский. В 2023 году были отремонтированы участки общей протяженностью 8,3 км возле села Журавка. Подрядчик отфрезеровал старое покрытие, выполнил устройство выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетона, укрепил обочины, нанес разметку и установил новые дорожные знаки. Помимо этого была закончена реконструкция 6 км дороги, расположенных между селом Успенка и поселком Табулга, сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Теги: бкд, нацпроект, ремонт дорог, президент, транспортная инфраструктура


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