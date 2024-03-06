Более 10 тысяч гостей продегустировали астраханские блюда на площадке Всемирного молодежного фестиваля

В рамках Всемирного фестиваля молодежи состоялся гастрономический фестиваль «Россия на вкус». На площадке «Главный стол России» были представлены более тысячи блюд от лучших поваров, напитки и продукты из каждого уголка страны. Гостям со всего мира удалось попробовать аутентичную кухню регионов.

Астраханская область приняла участие и представила собственную гастрономическую культуру. На едином столе, протяженность которого составляла более ста метров, регионом были представлены продукты астраханских производителей: астраханской рыболовной компании «Белуга», производителя вяленых томатов и продукции из вяленых томатов TomTom; предприятия «Сад Маринад», пасеки Германа Вайчулиса, сыроварни «Баррикадинская». Стол украсили рыбные, в том числе осетровые деликатесы, варенье из арбуза, дыни, помидор и тыквы, мед и сыры самых различных и необычных сортов и оригинальная продукция из вяленых томатов.

Более десяти тысяч гостей приняли участие в дегустации. На фестивале состоялась серия тематических мастер-классов от ведущих поваров, производителей и историков русской кухни, гастрономическое представление и просветительские лекции.