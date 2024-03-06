06 Марта 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге очередной ночной снос здания. Под "длинные ковши" попала заброшенная АТС

Жителей домов на Громова и Начдива Онуфриева в Екатеринбурге лишили короткого выезда на ул.Ясную, огородив территорию заброшенной АТС для дальнейшего сноса. Несмотря на то, что строители обещают после демонтажа снова открыть проезд, водители уверены - они навсегда останутся только с одним выездом на дорогу, по которой ежедневно будут делать огромный крюк. Уверенность подкрепляется планами по точечной застройке территории АТС, ранее здесь планировали возвести "свечку", вопреки возмущениям жильцов ближайших домов.

Перекрытие дороги на ул. Академика Бардина, 21 в Екатеринбурге из-за сноса ТС(2024)|Фото: Накануне.RU

Заброшенная АТС расположена по адресу Академика Бардина, 21а. 1,5 года назад с нее сняли все оставшееся оборудование - сразу после того, как зашла речь о строительстве на ее месте 25-этажного дома. Тогда вместе с ней планировалось застроить и сквер по соседству, но только офисным зданием с парковкой, несмотря на школу, чей забор буквально упирался бы в окна постройки. Местные жители отстояли зеленую зону и проект свернули, однако месяц назад у здания АТС появился забор, перекрывший местным водителям короткий выезд на ул. Ясная, которым те пользовались порядка 10 лет.

Из-за этого местным жителям приходится делать огромный крюк (красная линия), проезжая сначала по двору, выезжая на Начдива Онуфриева, а после, через Областной рынок на Громова, на Чкалова (дорога по Громова односторонняя) и только возвращаясь по Академика Бардина, сворачивать на Ясную. Все это отнимает время и создает утренние пробки. Особенно страдают семьи с детьми, которых нужно с утра развозить по разным школам и секциям. Стоит отметить, что мусоровоз, пожарные и "скорая" также теперь имеют только один въезд и, если его случайно перекроет снегоуборочная техника или неосведомленный автомобилист, жильцы сразу нескольких домов останутся в мусоре, без помощи медиков и МЧС.

Схема проезда после перекрытия дороги у дома на ул. Академика Бардина, 21 в Екатеринбурге(2024)|Фото: скриншот с сайта 2GIS

Некоторые водители уже стали сокращать себе дорогу через пешеходную зону сквера, что нарушает ПДД. Один из них накануне застрял в рыхлом снегу.

Дорогу перекрыли молча под покровом темноты, не сообщив об этом местным жителям. Про снос горожане также узнали только от бригады, зашедшей на объект. Те сообщили, что разрешение не демонтаж здания у них есть, а сразу после всех работ проезд будет вновь открыт. Однако местные жители уверены, что радоваться раньше времени не стоит. Участок не принадлежит муниципалитету, а отдан частнику - ООО "ФОРТИС-СКОН", который вряд ли построит спортивный оздоровительный центр для местной ребятни.

Перекрытие дороги на ул. Академика Бардина, 21 в Екатеринбурге из-за сноса ТС(2024)|Фото: Накануне.RU

Возведение новостройки приведет не только к огораживанию территории и, следственно, исчезновению дороги, но и вряд ли будет соответствовать всем нормативам. Участок, окруженный другими домами, настолько небольшой, что контейнерную площадку будет просто негде разместить. Местные дворы заполнят автомобили новых жильцов, которые, вероятно, пожалеют денег на подземную парковку. Рядом находятся школа и детский сад, которые, по словам родителей, и так переполнены. Подключение многоэтажки к уже проведенным коммуникациям также даст дополнительную и, возможно, фатальную нагрузку.

Перекрытие дороги на ул. Академика Бардина, 21 в Екатеринбурге из-за сноса ТС(2024)|Фото: Накануне.RU

В мэрии Екатеринбурга местных жителей успокоили - застройка пока не планируется, однако люди понимают - никакой частник за свой счет просто так сносить здание не будет. Более того, в феврале 2023 года на общественных обсуждениях снова решался вопрос о создании на участке АТС подзоны в которой максимально возможная плотность точечной застройки вырастет примерно с 12 тыс. квадратных метров до 19 тыс. Возражения, что 25-этажная свечка среди 5-16-этажек просто неуместная - горадминистрацию не переубедили, ведь обсудить высоту якобы можно и позднее. Горожане же считают, что появление "свечки" станет лишь вопросом времени.

Перекрытие дороги на ул. Академика Бардина, 21 в Екатеринбурге из-за сноса ТС(2024)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что еще в феврале прошлого года заммэра, глава департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Рустам Галямов рассказывал о борьбе с частниками, выкупающими старые АТС внутри жилой застройки и возводящими там многоэтажки. По его словам, администрация Екатеринбурга уже научилась блокировать подобные проекты и успешно это делает. Чем разрешится проект на Академика Бардина 21а, будет следить Накануне.RU.

Стоит отметить, что в последнее время Екатеринбург славится своими "ночными" и самовольными сносами зданий. Начиная с ПРОМЭКТа в 2020 году, и продолжая флигелем усадьбы Поповичевых на Малышева, 38б и зданием аэровокзала "Уктус" в 2021, Домом Топоркова в 2024 и Усадьбой Жолобова, куда без предупреждения пригнали строительную технику.

Теги: Академика Бардина, АТС, снос, проезд, дорога


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