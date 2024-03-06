Второй БПЛА ударил по горно-обогатительному комбинату в Курской области

Второй украинский беспилотник атаковал склад горюче-смазочных материалов Михайловского горно-обогатительный комбината в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

Пострадавших нет, оперативные службы на месте, уточнил он.

Также Старовойт сообщил, что ракетная опасность объявлена в Суджанском районе. Кроме того, ракетная опасность объявлялась в Железногорске, где находится Михайловский ГОК. Ранее БПЛА попал прямо в резервуар с топливом на территории предприятия, начался пожар.