Глава МВД Польши собрался не пустить в Варшаву фермеров

Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский пообещал, что полиция не пустит в Варшаву протестующих фермеров на тракторах.

"Трактора не будут ездить по центру города, потому что есть запрет. Полиция будет соблюдать закон", - цитирует РИА Новости министра.

Ранее польские фермеры практически полностью заблокировали границу с Украиной – они заблокировали шесть КПП, причем через некоторые не пропускали даже автобусы и легковые автомобили.