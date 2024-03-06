06 Марта 2024
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Фото: из личного архива Магомеда Курбанова

Легендарный Криштиану Роналду пожелал удачи уральскому боксеру перед поединком за титул чемпиона мира

Боксер Академии единоборств РМК и претендент на титул чемпиона мира WBA Магомед Курбанов встретился с легендарным футболистом Криштиану Роналду.

Встреча стала частью экскурсионной программы по новому спортивному залу, который был построен по инициативе министра и председателя Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха.

(2024)|Фото: из личного архива Магомеда Курбанова

8 марта Магомед Курбанов проведет бой за титул чемпиона мира WBA против Исраила Мадримова из Узбекистана. Поединок станет частью главного карда грандиозного вечера бокса Knockout Chaos, который состоится в Эр-Рияде.

«Пока шли в зал, пообщались про бои, про весогонку и так далее. Он пожелал мне удачи в предстоящем поединке. Я спросил: будет ли он когда-нибудь выходить на ринг. Он сказал: “Нет, я только играю”», — поделился Магомед Курбанов.

(2024)|Фото: из личного архива Магомеда Курбанова

Отметим, что Криштиану Роналду выступает за клуб «Аль-Наср», который как раз базируется в Эр-Рияде.

Роналду — пятикратный обладатель самой престижной премии в футболе «Золотой мяч», которую выдает авторитетное издание France Football. Криштиану также является лучшим бомбардиром в истории профессионального футбола с более чем 800 мячами, лучшим бомбардиром в истории европейской Лиги чемпионов, а также рекордсменом по количеству мячей за один розыгрыш ЛЧ — на его счету было 17 голов в сезоне 2013/14.

Теги: криштиану роналду, магомед курбанов, боксер, мма, академия единоборств мма


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