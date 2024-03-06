В Прикамье волонтеры пишут обращения в Госдуму из-за сожженных на птицефабрике кошек

В Прикамье зоозащитники собирают массовые обращения на имя первого замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова, а также в полицию и прокуратуру из-за сожженных заживо кошек на птицефабрике "Комсомольская", передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом опубликована на странице "Центра помощи бездомным животным "МУРКОТ" социальной сети "ВКонтакте".

По информации волонтеров, в продукции птицефабрики были найдены посторонние примеси. Проверка контролирующего органа увидела кошку на территории предприятия. Было выписано предписание в кратчайшие сроки убрать животных. Один из работников кинул кошек в топку. Крики животных услышали другие работники, открыли дверцу, из печки выскочили две горящие кошки и котенок. Четыре кошки в этот момент уже сгорели. По данным волонтеров, произошло это все 29 февраля.

В пятницу кошек доставили в стационар ветклиники. Котенок умер. У выживших кошек обожжены морды, усы сгорели, обгорели роговицы глаз, на лапах сгорели подушечки. Кот кашляет, ожог дыхательных путей. Кошка была кормящая, у нее сгорели молочные пакеты.



Одному из пострадавших котов в настоящий момент начали искать передержку.

