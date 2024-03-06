В Тюмени компания "Фармасинтез-Тюмень" возобновила производство жизненно важного препарата

В Тюмени компания "Фармасинтез-Тюмень" возобновила производство препарата для больных с надпочечниковой недостаточностью "Зифлукорт", сообщает РБК-Тюмень.

Этот препарат предназначен для больных с надпочечниковой недостаточностью. Он будет поставлен на прилавки в кратчайшие сроки. В компании сообщают, что решением ФАС России согласована перерегистрация предельной отпускной цены производителя на "Зифлукорт" до 353 руб. Производство возобновлено на этой неделе. После этого препарат отгрузят дистрибьютерам, а они будут заниматься доставкой препарата в аптеки и медучреждения. Он появится на прилавках уже в этом месяце, однако сроки могут быть больше в зависимости от удаленности аптек.

Накануне компания была вынуждена прекратить выпуск препарата из-за того, что это приносило убытки. Цена препарата составляла 73,8 руб., при том что на фоне роста евро к рублю затраты на его синтез кратно выросли, так как основной компонент был итальянским. Производитель согласовал с ФАС повышение цены до 390 руб. за упаковку, однако региональная прокуратура посчитала это незаконным и отменила решение.