Бывшему финансовому директору "СМЗ" заменили условный срок на реальный

Прокуратура добилась ужесточения приговора бывшему финансовому директору "Соликамский магниевый завод" Вахтангу Джигкаеву. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого суда, условный срок был заменен на реальный.

Ранее он был приговорен к трем годам лишения свободы условно и штрафу 200 тыс. руб. за растрату 5 млн руб., принадлежащих заводу.

Он заключил договор об оказании услуг по проведению финансово-экономической проверки с компанией "Скайпро". Впоследствии по этому договору на расчетный счет финансового контрагента в качестве предоплаты были переведены деньги, которые позже похитили. В действительности, коммерческая организация не намеревалась оказывать заводу финансовые услуги, о чем виновный знал еще до перевода денег.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре, в надзорном ведомстве сочли приговор слишком мягким и обжаловали его. В итоге суд вышестоящей инстанции заменил условное заключение на реальное. В остальной части приговор суда остался без изменения.

"Ъ-Прикамье" сообщает, что к изменению приговора в части назначения реального наказания Вахтанг Джигкаев был явно не готов. На заключительное заседание апелляционной инстанции он явился без сумки с необходимыми для следственного изолятора вещами.

Защита Джигкаева намерена обжаловать в кассации новый приговор.