Минздрав: После ЧП на ТЭЦ в Туве пострадали 23 человека

В результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве пострадали 23 человека, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

15 человек госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из них – в тяжелом состоянии. Восьми пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно, пишет РИА Новости.

Ранее глава Тывы Владислав Ховалыг сообщил, что после случившегося в Шагонаре пожара на ТЭЦ в республике введен режим ЧС регионального значения. По предварительным данным, ЧП в Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. Точные причины устанавливают.