Поддержка семей с детьми - в Новосибирской области почти 40 тысяч жителей региона повысили уровень дохода благодаря социальному контракту

В Новосибирской области ведется всесторонняя поддержка семей с детьми, в том числе, – многодетных, и одной из действенных и популярных мер является социальный контракт, на который ежегодно в регионе выделяется порядка миллиарда рублей, уже почти 40 тысяч жителей региона смогли повысить свой уровень дохода. Важность поддержки семей с детьми обозначена в Послании Президента России.

Один из успешных примеров реализации социального контракта в регионе – открытие личного подсобного хозяйства с использованием средств соцконтракта семьей из Коченевского района. Как отметил в ходе пресс-тура 5 марта заместитель начальника управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Дмитрий Радич, объем финансирования данной государственной социальной помощи в 2023 году составил более миллиарда рублей. В текущем году планируется сохранить выделение бюджетных средств на том же уровне. С начала действия этой меры поддержки уже порядка 39 тысяч жителей региона смогли повысить свой уровень дохода. Среди востребованных направлений меры поддержки – развитие личного подобного хозяйства. В 2024 году максимальный размер выделяемого финансирования на данное направление при заключении соцконтракта – 200 тысяч рублей.

«Направить средства меры поддержки можно на приобретение товаров первой необходимости, развитие личного подсобного хозяйства, поддержку в поиске работы и открытие собственного дела. Лидирующие позиции занимает животноводство: в 2023 году соцконтракт на данные цели заключили 450 семей региона», – добавил Дмитрий Радич.

В многодетной семье Яргиновых из Коченевского района подрастают шесть девочек. В апреле прошлого года заключили социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства и на полученные средства приобрели более тридцати кур-несушек, пять дойных коз, четырех поросят и бычка. Кроме того, денег хватило и на корма для животных. Сейчас семья полностью обеспечивает себя молочной продукцией, яйцами и мясом, а также успешно пополняет свой семейный бюджет, продавая излишки. С доходов от своего хозяйства купили телку для разведения поголовья крупного рогатого скота.

Напомним, что получателями государственной социальной помощи на основании социального контракта являются малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых по независящим причинам ниже величины прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области. При этом среднедушевой доход семьи исчисляется исходя из общего дохода членов семьи за 3 месяца, предшествующие месяцу подачи заявления о заключении социального контракта. Подать заявление на оформление социального контракта можно на портале Госуслуг, либо обратившись в МФЦ или в центр социальной поддержки населения по месту жительства.