06 Марта 2024
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Общество Новосибирская область
Фото: Накануне.RU

Поддержка семей с детьми - в Новосибирской области почти 40 тысяч жителей региона повысили уровень дохода благодаря социальному контракту

В Новосибирской области ведется всесторонняя поддержка семей с детьми, в том числе, – многодетных, и одной из действенных и популярных мер является социальный контракт, на который ежегодно в регионе выделяется порядка миллиарда рублей, уже почти 40 тысяч жителей региона смогли повысить свой уровень дохода. Важность поддержки семей с детьми обозначена в Послании Президента России.

Один из успешных примеров реализации социального контракта в регионе – открытие личного подсобного хозяйства с использованием средств соцконтракта семьей из Коченевского района. Как отметил в ходе пресс-тура 5 марта заместитель начальника управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Дмитрий Радич, объем финансирования данной государственной социальной помощи в 2023 году составил более миллиарда рублей. В текущем году планируется сохранить выделение бюджетных средств на том же уровне. С начала действия этой меры поддержки уже порядка 39 тысяч жителей региона смогли повысить свой уровень дохода. Среди востребованных направлений меры поддержки – развитие личного подобного хозяйства. В 2024 году максимальный размер выделяемого финансирования на данное направление при заключении соцконтракта – 200 тысяч рублей.

(2024)|Фото: nso.ru

«Направить средства меры поддержки можно на приобретение товаров первой необходимости, развитие личного подсобного хозяйства, поддержку в поиске работы и открытие собственного дела. Лидирующие позиции занимает животноводство: в 2023 году соцконтракт на данные цели заключили 450 семей региона», – добавил Дмитрий Радич.

(2024)|Фото: nso.ru

В многодетной семье Яргиновых из Коченевского района подрастают шесть девочек. В апреле прошлого года заключили социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства и на полученные средства приобрели более тридцати кур-несушек, пять дойных коз, четырех поросят и бычка. Кроме того, денег хватило и на корма для животных. Сейчас семья полностью обеспечивает себя молочной продукцией, яйцами и мясом, а также успешно пополняет свой семейный бюджет, продавая излишки. С доходов от своего хозяйства купили телку для разведения поголовья крупного рогатого скота.

Коллаж, многодетная семья(2024)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что получателями государственной социальной помощи на основании социального контракта являются малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых по независящим причинам ниже величины прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области. При этом среднедушевой доход семьи исчисляется исходя из общего дохода членов семьи за 3 месяца, предшествующие месяцу подачи заявления о заключении социального контракта. Подать заявление на оформление социального контракта можно на портале Госуслуг, либо обратившись в МФЦ или в центр социальной поддержки населения по месту жительства.

Теги: президент, многодетныйе, поддержка семей с детьми, социальный контракт


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