В мэрии Екатеринбурга назвали победителя аукциона новой площадки КРТ

В администрации Екатеринбурга подвели итоги аукциона на право стать застройщиком новой площадки КРТ. Речь идет о квартале улиц Патриса Лумумбы – Мусоргского – переулка Газорезчиков.

Напомним, площадь территории составляет почти 37,5 тысячи квадратных метров. Сейчас там находится 14 двухэтажных жилых домов на восемь квартир в каждом, построенных в 1950-х годах. Одно из зданий было признано аварийным.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, аукцион прошел в электронной форме. Начальная цена и размер задатка составляли 917 тысяч 937 рублей, шаг аукциона – 250 тысяч рублей. В итоге победителем стала компания "Практика", предложившая 210 млн 600 тысяч рублей.

За счет механизма КРТ на площадке построят дома для 800 жителей Екатеринбурга и детский сад на 225 мест. На реализацию этого проекта у застройщика будет 13 лет.

Как добавили в мэрии, сейчас в рамках программы КРТ в работе у городских властей находятся шесть территорий жилой застройки.