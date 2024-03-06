Пушилин: ВСУ отправили к Авдеевке пять танков Abrams, три уже уничтожены

Украина перебросила на авдеевское направление не менее пяти танков Abrams, три из которых уже уничтожены, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что, "наверное, все-таки западная пропаганда переоценила" танки Abrams, что продемонстрировали российские военные.

Пушилин добавил, что это же самое происходило на предыдущих этапах СВО по другой западной технике, которая тоже очень серьезно "раздувалась" и ее возможности преувеличивались".

Ранее Минобороны России подтвердило уничтожение очередного американского танка Abrams в зоне спецоперации на Украине. Об уничтожении первого танка этого вида ведомство сообщило 27 февраля. Уточнялось, что расчет, подбивший американский танк в зоне специальной военной операции, проходил обучение в Екатеринбурге.