Глава МИД Венгрии: решение НАТО не вмешиваться в конфликт на Украине - в силе

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказался о ставшем достоянием гласности разговоре офицеров ФРГ про атаку на Крымский мост. По его мнению, принятое ранее решение НАТО не вмешиваться в конфликт на Украине остается в силе.

Ни ФРГ, ни Франция не просили о его пересмотре, сообщил РИА Новости министр. Поэтому решение остается в силе.

Запись разговора опубликовала главред RT Маргарита Симоньян. В Telegram-канале Симоньян говорится, что разговор состоялся 19 февраля 2024 года между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Позже выяснилось, что утечка разговора офицеров ФРГ произошла из-за начальника отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франка Грефе.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне смягчил радикальную риторику, которую на протяжении последней недели демонстрировали президент страны Эммануэль Макрон и премьер-министр Габриэль Атталь. Они не исключили, что Франция отправит своих военных на Украину. Сежурне завил, что Париж продолжит поддерживать Киев, но "французы не будут умирать за Украину".