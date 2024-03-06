Зеленская отказалась сидеть рядом с Навальной в Конгрессе США

Конфуз произошел в Белом доме: администрация Байдена пригласила на обращение президента к нации в Конгресс первую леди Украины Елену Зеленскую и вдову Алексея Навального* Юлию. Женщины должны были бы сидеть через одно кресло, между ними предполагалось усадить жену американского президента Джилл Байден. Но Зеленская отказалась соседствовать с Навальной, в итоге никто из них не приедет на церемонию, пишет Washington Post.

По данным издания, в Белом доме сочли хорошей идеей посадить рядом двух женщин, "олицетворяющих сопротивление президенту России Владимиру Путину". "Это должно было стать мощным фоном для выступления Байдена", - пишет WP.

Однако приглашение Навальной было негативно встречено в Киеве, несмотря на то, что ее погибший супруг в России был лидером оппозиции. Украинские источники издания отмечают, что Навальный* в какой-то момент одобрял вхождение Крыма в состав России, хотя позже начал поддерживать идею восстановления территории Украины в границах 1991 года.

Отмечается, что Юлия Навальная в итоге тоже отказалась приехать, сославшись на усталость. "Юлю действительно приглашали, но, думаю, все забывают обстоятельства последних дней. Сегодня первый день, когда она вообще была дома. Как и любому человеку, ей нужно время, чтобы прийти в себя, хотя она очень ценит приглашение", - отметила представитель Навальной.

*был внесен в реестр экстремистов Росфинмониторинга