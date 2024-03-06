Суд отказал в УДО уральцу, сжегшему заживо жену и дочь

На Среднем Урале суд отказал в условно-досрочном освобождении мужчине, получившему срок за убийство жены и ее дочери. Он сжег их заживо.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в 2008 году: супруга Игоря Миндерева поехала на поезде в мировой суд, чтобы подать заявление о расторжении брака. Мужчина взял бутылку с горючим и отправился вслед за ней. Найдя в вагоне жену и ее 17-летнюю дочь, он сначала пытался уговорить супругу помириться. Получив отказ, злоумышленник облил женщину и девушку бензином и поджег. В результате те погибли, а сидевший рядом пассажир получил серьезные ожоги.

В декабре 2009 года Свердловский областной суд вынес приговор Миндереву. За убийство двух человек с особой жестокостью он получил 20 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.

Недавно убийца подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Однако в прокуратуре выступили против, и в итоге Ленинский районный суд Нижнего Тагила в УДО отказал. Игорь Миндерев продолжит отбывать наказание в колонии.

Как сообщало Накануне.RU, в январе в Екатеринбурге суд отказал в УДО члену "банды черных риелторов" из Ленинградской области.