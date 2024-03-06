В Соликамске дотла сгорел пассажирский автобус

В Соликамске дотла сгорел пассажирский автобус, передает корреспондент Накануне.RU.

Видео с места происшествия опубликовали интернет-пользователи в социальной сети "ВКонтакте". На кадрах видно, что транспортное средство полностью объято языками пламени. Инцидент произошел недалеко от АЗС.

Информации о погибших и пострадавших нет. Причина возгорания неизвестна.

С огнем борются сотрудники МЧС. В ведомстве пока не прокомментировали Накануне.RU произошедший пожар.