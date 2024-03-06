112: Беспилотник атаковал ГОК в Курской области, горит резервуар с топливом

Беспилотник атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат им. А.В. Варичева в Железногорске Курской области, сообщает 112.

По данным источника Telegram-канала, БПЛА попал прямо в резервуар с топливом на территории предприятия. Пожарные пытаются ликвидировать возгорание.

Губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил о ЧП в Железногорском районе. "В результате атаки украинского беспилотника в Железногорском районе возник пожар на складе ГСМ. Горит резервуар с топливом, пострадавших нет" - написал он.