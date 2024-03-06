Первые выплаты на сумму более 120 млн рублей уже получили жильцы обрушившегося дома на Вокзальной

Первые выплаты на сумму более 120 миллионов получили жильцы обрушившегося дома на Вокзальной площади, сообщает в своем телеграмм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин..

"Для того, чтобы максимально помочь пострадавшим, мы внесли изменения в региональное законодательство. Это заняло время, но позволило нам значительно увеличить размер компенсаций и выплачивать их всем собственникам без исключения. Если бы мы применяли федеральную методику расчета, то часть пострадавших на выплату не смогла бы претендовать, так как имеют в собственности не одно жилье", - отметил глава региона.

Выплаты стали результатом работы специально созданной комиссии по определению ущерба. Члены комиссии оценили имущество и утраченную жилую площадь и, согласно оценке, были назначены денежные компенсации.

Уже 68 семей выплаты получили.

В ближайшие дни будут выплачены компенсации еще на 40 млн рублей.

ЧП с обрушением части дома произошло в ноябре 2023 года.