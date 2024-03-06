В Югре в пользу ребенка, упавшего в колодец взыскали 200 тысяч рублей

В Югре прокуратура взыскала в пользу ребенка компенсацию за падение в канализационный колодец, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Падение произошло в ноябре 2023 года. 14-летний мальчик наступил на крышку канализационного колодца, которая сломалась под его весом. Ребенок упал в колодец и получил травмы. Медики оценили полученные им травмы как средней степени тяжести.

Прокуратура провела проверку и установила, что колодец находится на обслуживании муниципального предприятия "Территориально объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения № 1" Сургутского района. По требованию надзорного ведомства, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В пользу мальчика взыскано 200 тыс. руб.