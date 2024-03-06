Ракетная опасность в Белгороде: сбит беспилотник

В Белгороде система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в районе села Ближнее. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее он объявил о запуске сирены ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.

Отметим, что сирены в период с 10 до 11 часов по местному времени сегодня включаются во всех российских регионах – МЧС проверяет систему экстренного оповещения населения. Ранее в министерстве предупредили, что сигнал тревоги будет учебным.