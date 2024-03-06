06 Марта 2024
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Общество В России
Фото: скриншот видео МЧС

МЧС намерено проверить все крупные логопарки после пожара на складе Wildberries

МЧС попросило правительство России разрешить проверить крупные склады на обеспечение пожарной безопасности, сообщает газета "Ведомости". Поводом для этого стал крупный пожар в логистическом комплексе Wildberries в Шушарах.

По данным издания, МЧС в настоящее время прорабатывает вопрос по организации внеплановых проверок объектов складского назначения площадью свыше 10 000 кв. м и с высотой стеллажей для хранения более 5,5 м.

Проверки могут затронуть все крупные логопарки. Газета отмечает, что в стране насчитывается более 1500 таких объектов, поэтому процесс может растянуться надолго.

Пожар на складе в Шушарах произошел 13 января. Огонь охватил 75 тыс. кв. метров, обрушились кровля и стены. Следствие рассматривает различные версии пожара, в том числе поджог. Эксперты оценили ущерб в 13-15 млрд рублей. Госстройнадзор заявил, что здание сгоревшего в питерских Шушарах склада Wildberries не было введено в эксплуатацию, ведомство не давало такого разрешения. Из обязательных бюрократических процедур владельцам в 2022 году было выдано лишь заключение о соответствии построенного здания.

Теги: МЧС, Wildberries, логопарки, проверка


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