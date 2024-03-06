06 Марта 2024
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Общество За рубежом
Фото: Накануне.ru

Лед в Северном ледовитом океане растает в 2030-х годах - исследование

Морской лед Северного ледовитого океана тает быстрее, чем считалось ранее. Регион может стать свободным ото льда в районе 2030-х годов, говорится в публикации журнала Nature Reviews Earth and Environment.

Известно, что арктический морской ледяной покров и толщина льда "заметно уменьшились" с момента начала спутниковых наблюдений за регионом в 1978 году.

Согласно исследованию, освобождение океана ото льда может начаться даже до начала 30-х годов XXI века, к середине столетия этот процесс завершиться.

Морской лед, о котором идет речь, является сезонным: он намерзает каждую зиму, в летнее время значительная часть его уже исчезает под воздействием антропогенного глобального потепления. Минимум льда обычно наблюдается в сентябре. В период с 2035 по 2067 годы сентябрьские климатические условия станут круглогодичными, а значит часть океана будет стабильно свободной ото льда.

Первым "летним" годом безо льда будет считаться тот, когда в Арктике зафиксируют менее 386 тыс. кв. миль льда (около 1 млн кв. километров).

Также исследователи отмечают, что даже радикальное сокращение выбросов в атмосферу не убережет льды Северного ледовитого океана – они пропадут при всех сценариях.

 

Теги: северный ледовитый океан, глобальное потепление, таяние льдов


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