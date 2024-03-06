06 Марта 2024
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Политика В России
Фото: Reuters/Pascal Rossignol

В НАТО подумывают развязать масштабную войну - The Guardian

Немецкие военные чины сошли с ума. Перехваченная и опубликованная 38-минутная дискуссия между главой Люфтваффе и старшими офицерами об отправке на Украину крылатых ракет Taurus доказывает, что в НАТО подумывают развязать масштабную войну. Об этом пишет в британском издании The Guardian обозреватель Саймон Дженкинс.

Он считает, что все это лишь подтверждает, что Запад ведет войну против России, где Украина - пешка. Конфликт зашел в тупик, а стратегия НАТО стала бессвязной. Но верно и то, что поражение России невозможно и не планировалось. Вместо того чтобы выполнить Стамбульские договоренности, "Украина превратилась в наемницу НАТО для западных генералов, мечтающих побольше накачать свои военные бюджеты и еще раз проиграть учения своей молодости, пришедшейся на холодную войну, — только на сей раз всерьез". Только оплачивать все это предстоит западным налогоплательщикам - своими налогами и украинцам - своими жизнями.

Что касается санкций, то они не только провалились, но и подорвали глобальную торговлю и экономику. А в этом году по темпам роста российская экономика может даже опередить британскую.

"Топорность военных интервенций Запада на протяжении последней четверти века должна была нас хоть чему-то научить. Но этого не произошло", - заключил Дженкинс.

Россия и НАТО стоят перед опасностью прямого вооруженного столкновения в Восточной Европе, заявил накануне посол РФ в США Анатолий Антонов. А глава Пентагона Ллойд Остин недавно заявил, что если Украина проиграет, то НАТО будет воевать с Россией.
 

Теги: НАТО


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