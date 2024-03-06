В Ростовской области открыт тракторный завод

Вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров в компании губернатора Ростовской области Василия Голубева, президента промышленного союза "Новое Содружество" Константина Бабкина и генерального директора компании "Ростсельмаш" Валерия Мальцева запустил в работу в Ростове-на-Дону новый тракторный завод. Мероприятие состоялось 5 марта.

По данным правительства Ростовской области, новое производство – первое, которое открыто на постсоветском пространстве. Завод будет выпускать современные тракторы различной мощности, дорожно-строительную технику – до 5 тыс. единиц в год. Здесь откроется более 1 тыс. новых рабочих мест. Константин Бабкин заявил, что компания продолжит инвестировать в развитие производства.

"Открывается новое пространство, где будут заниматься творчеством: производить новые, прекрасные, умные, производительные машины. Здесь будут строиться карьеры, будет испытываться много прекрасных эмоций. Поздравляю сотрудников "Ростсельмаша". Это новый этап развития и жизни компании. Я уверен, что впереди у нас с вами большой путь. Все вместе мы будем уверенно и с оптимизмом по нему идти вперед вместе с развитием сельского хозяйства и всей России", - сказал Константин Бабкин.

Глава области Василий Голубев отметил, что в юбилейный для "Ростсельмаша" год, год 95-летия, это уже третье производство, которое открывает компания.

"Это предприятие, как и два предыдущих – завод сельхозтехники и завод трансмиссий, решает задачи по увеличению локализации импортозамещающей продукции и обеспечению технологического суверенитета страны, которые поставил наш президент Владимир Путин. Общий объем инвестиций по всем трем новым производствам превышает 22,5 млрд руб., по итогу на них планируется создать порядка 3,2 тыс. рабочих мест", - сказал Голубев.

По словам Дениса Мантурова, запущен производственный комплекс, который позволит расширить выпуск энергонасыщенных тракторов.

"Здесь же начнется освоение новой продуктовой линейки компании по дорожно-строительной технике. Учитывая значимость всей обозначенной продукции для наших аграриев и строителей, мы поддержали этот проект льготными займами из Фонда развития промышленности. Государство продолжает субсидировать скидки на всю продукцию "Ростсельмаша" для наших селян и поддерживает экспортные поставки", - цитирует Мантурова пресс-служба "Ростсельмаша".

Производство позволит существенно нарастить выпуск российских тракторов от 170 до 600+ лошадиных сил с шарнирно-сочлененной и классической рамой, на гусеничном ходу. Также на заводе будут производить несколько видов дорожно-строительной техники: телескопические и фронтальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики.