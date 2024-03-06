В ЖК Екатеринбурга установили оборудование для усиления связи в подземном паркинге

В Екатеринбурге компания "Атомстройкомплекс" установила специальное оборудование для усиления сотовой связи в подземном паркинге своего нового жилого комплекса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, эксперты уже проверили качество соединения. Представители ПАО "Вымпелком", предоставляющего услуги под брендом "билайн", подтвердили, что уровень сигнала достаточен для совершения звонков и использования мобильного интернета. Застройщик смонтировал новую систему усиления сигнала в двухуровневом паркинге комплекса "Discovery Residence", где помимо машиномест расположены кладовые, места для хранения велосипедов, зона разгрузки грузовых автомобилей и мусорокамера.

Тренд увеличения функциональности "минусовых" этажей актуален для всех новых проектов "Атомстройкомплекса".

"В наших жилых комплексах мы отходим от идеи использования подземных уровней только для хранения автомобилей, паркинги становятся многофункциональным пространством, которое используют под различные нужны все большее количество людей. И устойчивая сотовая связь – минимальный стандарт комфорта, который "Атомстройкомплекс" стремится обеспечить жителям дома и сотрудникам сервисных служб. У них должна быть возможность разговаривать по телефону и пользоваться интернетом от въезда в паркинг до подъема в квартиру", - рассказала замдиректора компании по девелопменту Надежда Абакумова.

Наличие стабильного соединения проверяли с помощью специального оборудования сотрудники с многолетним опытом работы.

"Стены и перекрытия из бетона с арматурной решеткой обладают высоким коэффициентом поглощения, и сигнал от уличной базовой станции теряет эффективность на подземных уровнях. В "Discovery Residence" застройщик установил систему, которая усиливает в помещениях мощность сигналов в диапазоне 900 мГц, именно в нем работают основные сотовые операторы в России. Наши сотрудники провели замеры качества мобильной связи и подтвердили возможность совершать звонки, просматривать видео и пользоваться мобильными приложениями на любом участке паркинга", - отметил директор екатеринбургского отделения ПАО "Вымпелком" Павел Литвяков.

Подобные системы усиления мобильного сигнала один из лидеров строительного рынка планирует внедрять и в других своих проектах. Это нужно, чтобы автомобиль с мобильной сигнализацией был в безопасности на парковке, а оставаться на связи или слушать любимую музыку жители дома могли даже на подземных уровнях.