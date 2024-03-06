Трамп побеждает в большинстве штатов на праймериз в "супервторник"

Экс-президент США Дональд Трамп лидирует на президентских праймериз как минимум в 12 штатах из 15 по итогам "супервторника" и практически гарантированно становится кандидатом в президенты от республиканцев.

Трамп одержал победу в Техасе, Северной Каролине, Колорадо, Теннесси, Оклахоме, Мэне, Массачусетсе, Арканзасе, Миннесоте, Алабаме и уверенно лидирует в Калифорнии. Его соперница Никки Хейли лишь немного обошла Трампа в Вермонте. Подсчет голосов в Аляске и Юте еще не начался, но и там Трамп имеет предпочтительные шансы.

Формально Трамп еще не набрал необходимого числа голосов делегатов. Это произойдет 12 или 19 марта, когда запланированы внутрипартийные выборы еще в нескольких штатах. У Хейли уже нет никаких шансов. Она может пойти по одному из трех путей: сняться с выборов и одобрить кандидатуру Трампа, как уже поступили другие республиканские кандидаты; снять свою кандидатуру, но не одобрить выдвижение Трампа на президентский пост; продолжить гонку в качестве независимого кандидата.

В своей победной речи Трамп вообще не упомянул Хейли, говоря только о нынешнем президенте Джо Байдене, которого подверг нещадной критике, и пообещал все изменить, когда он вернется в Белый дом. Комментируя первые победы в "супервторник", Трамп заявил, что пережил "прекрасный и воодушевляющий день" и это был "великий вечер", который вернет США к здоровью и процветанию.

Праймериз республиканцев продлятся до начала июня. А 15–18 июля в Милуоки пройдет национальная конвенция Республиканской партии, в ходе которой партия выдвинет единого кандидата на президентские выборы, которые пройдут 5 ноября. А 17 декабря будет голосование коллегии выборщиков, которые и определяют президента. Его результаты утверждает затем Конгресс.

По всем последним опросам, Трамп побеждает Байдена на выборах.