При пожаре в частном пансионате в Воронеже спасли 52 человека

Сотрудники МЧС спасли 52 человека при пожаре в частном пансионате для престарелых в Воронеже.

Как сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС во региону, на данный момент пожарные ликвидировали открытое горение.

Пожар произошел на улице Художника Лихачева в Коминтерновском районе. Горела кровля двухэтажного здания на площади 200 квадратных метров. Внутри находились 52 человека: 49 маломобильных пациентов и три человека персонала. Отмечается, что пожарным удалось эвакуировать всех.

В 2022 году в Тюмени при пожаре погибли семеро постояльцев частного дома престарелых. Самостоятельно выбраться из горящего дома пострадавшие не смогли и умерли от отравления окисью углерода. После пожара владелица пансионата была арестована и отправлена в СИЗО, позже ее приговорили к шести годам лишения свободы. За деньги женщина ухаживала за престарелыми людьми, которые жили у нее в домовладении по устному договору с их родственниками.