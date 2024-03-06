В России экс-курсант получил 12 лет за шпионаж

Второй Западный окружной военный суд наказал за госизмену в форме шпионажа офицера Владислава Бояршинова, который в момент совершения преступления был курсантом одного из командных училищ.

Он признан виновным в сборе разведданных, информации, которая могла быть использована против безопасности РФ. Суд наказал Бояршинова 12 годами колонии строгого режима, пишет ТАСС.

Ранее в Забайкалье Борзинский гарнизонный военный суд отправил в колонию Валерия Зеленского. Военнослужащий устно, а затем письменно отказался от участия в боевых действиях. Он отказался отправиться в служебную командировку для выполнения боевых и специальных задач. Суд наказал Зеленского двумя годами тремя месяцами колонии-поселения. Приговор в законную силу не вступил.

До этого на Сахалине солдат наказан за незаконное оставление части. Военнослужащий, желая отдохнуть от службы, 19 марта 2023 г. без уважительных причин самовольно покинул место службы – пункт временного размещения подразделения воинской части, дислоцированной в ДНР. Он по-разному проводил время на территории республики, а потом уехал к себе домой в Краснодарский край, где отдыхал и помогал матери по хозяйству.

13 сентября 2023 г. мужчина прибыл в воинскую часть, дислоцированную в Южно-Сахалинске, добровольно прекратив уклонение от военной службы. За отдых он получил шесть лет колонии общего режима. Кроме того, военнослужащий лишен звания "младший сержант" и взят под стражу в зале суда.